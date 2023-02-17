Eutelsat affiche un CA au S1 à €574 Mlns
information fournie par Reuters17/02/2023 à 08:14
17 février (Reuters) - Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022-23
* TOUS LES OBJECTIFS FINANCIERS AUTONOMES POUR L'ANNÉE 2022-23 ET À PLUS LONG TERME CONFIRMÉS
* CA AU S1 EUR 574 MLNS, EN HAUSSE DE 0,3 % EN DONNÉES BRUTES ET EN BAISSE DE 6,1 % À PÉRIMÈTRE CONSTANT
* LE CARNET DE COMMANDES S'ÉTABLIT À 3,7 MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2022 CONTRE 4,2 MILLIARDS UN AN PLUS TÔT ET 4,0 MILLIARDS À FIN JUIN 2022
* L'EBITDA S'EST ÉTABLI À 419 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2022, CONTRE 436 MILLIONS D'EUROS UN AN PLUS TÔT, SOIT UNE BAISSE DE 3,8 %
* LA MARGE EBITDA S'EST ÉTABLIE À 72,9% À TAUX DE CHANGE CONSTANT (73 % SELON LES DONNÉES PUBLIÉES), CONTRE 76,1 % UN AN PLUS TÔT.
* LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉTABLIT À 52 MILLIONS D'EUROS CONTRE 166 MILLIONS D'EUROS UN AN PLUS TÔT, EN BAISSE DE 68,7% ET REPRÉSENTANT UNE MARGE DE 9 %.
* AU PREMIER SEMESTRE 2022-23, LES FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES SE SONT ÉLEVÉS À 353 MILLIONS D'EUROS, SOIT 10 MILLIONS D'EUROS DE MOINS QUE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 10 NOVEMBRE 2022 A APPROUVÉ LE PAIEMENT D'UN DIVIDENDE DE 0,93 € PAR ACTION
* PERSPECTIVES: L'IMPACT DES SANCTIONS CONTRE CERTAINES CHAÎNES RUSSES ET SE VERRA PRINCIPALEMENT AU COURS DU SECOND SEMESTRE
* PERSPECTIVES: CETTE ÉVOLUTION, COMBINÉE AU NON RENOUVELLEMENT ANTICIPÉ DE CONTRATS DE DIFFUSION DANS LA RÉGION MENA, DEVRAIT CONDUIRE À UNE LÉGÈRE UNE LÉGÈRE DÉTÉRIORATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'ACTIVITÉ DIFFUSION PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE
* PERSPECTIVES: LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES SERVICES AUX GOUVERNEMENTS SERA AFFECTÉ PAR LA BAISSE DES TAUX DE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS
* PERSPECTIVES: LA MOBILITÉ CONTINUERA À CONNAÎTRE UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES, GRÂCE À UNE FORTE TRACTION COMMERCIALE
* ONEWEB: COMPTE TENU DU CALENDRIER, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES D'EUTELSAT POUR APPROUVER LA TRANSACTION EST MAINTENANT PRÉVUE POUR LE DEUXIÈME OU TROISIÈME TRIMESTRE 2023
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA
(Gdansk Newsroom)
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