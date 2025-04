Eutelsat: accord renouvelé avec Panasonic Avionics Corp. information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce avoir renouvelé son accord avec Panasonic Avionics Corporation (PAC) portant sur les capacités à bord du satellite EUTELSAT 10B au service du marché de la connectivité en vol, en prolongeant tant la durée que les volumes de l'accord précédent.



Concrètement, il s'agira de poursuivre la fourniture de services de connectivité en vol aux compagnies aériennes grâce à une solution GEO-LEO entièrement intégrée.



Depuis la mise en service du satellite EUTELSAT 10B en juillet 2023, Panasonic Avionics exploite plusieurs gigahertz de capacités disponibles sur les charges utiles multifaisceaux en bande Ku du satellite.



En élargissant et en prolongeant l'accord existant avec Eutelsat, Panasonic Avionics entend renforcer l'offre de services de connectivité en bande Ku qu'elle propose aux compagnies aériennes opérant dans la zone de couverture du satellite.







