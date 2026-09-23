EUROPLASMA : Valdunes Industries et Saarstahl Ascoval s’associent pour développer une nouvelle génération de « roues vertes »

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Valdunes Industries a signé ce jour un protocole d’accord avec Saarstahl Ascoval, aciériste spécialisé dans la production d’acier bas-carbone, en vue de développer une nouvelle génération de roues ferroviaires à faible empreinte carbone.

Implantés tous deux dans les Hauts-de-France, les deux industriels renforcent ainsi leur engagement en faveur de l’économie circulaire et de la décarbonation de la filière ferroviaire. Le partenariat vise à développer une nouvelle génération de roues ferroviaires à faible empreinte carbone dont les premières livraisons sont prévues fin 2026. Les roues arrivées en fin de vie seront récupérées auprès des opérateurs ferroviaires, puis leur acier sera refondu par Saarstahl Ascoval pour produire un nouvel acier destiné à la fabrication de roues neuves par Valdunes Industries, avec les mêmes caractéristiques et performances.

Reposant sur un acier bas-carbone produit localement, cette innovation permettra de réduire l’empreinte carbone liée à la fabrication et au transport des roues, tout en contribuant au développement d’une chaîne d’approvisionnement française, locale et responsable.

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