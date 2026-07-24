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Europlasma - Tirage des deux premières tranches du financement obligataire en vue de l’émission de 400 obligations convertibles en actions nouvelles pour un montant nominal de 2 M€
information fournie par Boursorama CP 24/07/2026 à 18:15
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Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce avoir procédé au tirage des deux premières tranches pour un total de 400 obligations convertibles en actions nouvelles de la Société pour un montant nominal total de 2 M€, avec 1.800.000.000 de bons de souscriptions d’actions attachés aux 200 obligations susceptibles d’être émises au titre de la première tranche.

La Société indique que ce tirage intervient dans le cadre du nouvel emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 45 M€ sur 36 mois annoncé le 30 avril 2026 . Il s’agit du tirage des deux premières tranches du contrat d’émission de bons d’émission (les « Bons d’Émission ») donnant accès à des obligations convertibles en actions nouvelles (les « OCA ») avec bons de souscription attachés le cas échéant (les « BSA ») au profit de Environmental Performance Financing (« EPF »), société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place afin notamment d’accompagner le développement des activités du Groupe Europlasma.

En outre, il est rappelé que le financement donne lieu au paiement par la Société au bénéfice d’EPF d’une commission de structuration de 1,5 M€, réglée par émission de 300 OCA additionnelles (sans BSA attachés) d’un montant nominal de 5.000 € chacune, concomitamment au tirage de la première tranche.

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