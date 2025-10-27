Europlasma : tirage de 200 obligations convertibles en actions nouvelles

(AOF) - Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce le tirage de la 19ème tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles de la société, pour un montant nominal total d’un million d’euros, sans bons de souscriptions d’actions attachés. Ce tirage intervient dans le cadre de l’emprunt obligataire d’un montant nominal maximum de 30 millions d’euros sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing (EPF).

EPF est une société du groupe Alpha Blue Ocean, mise en place en avril 2024 afin d'accompagner financièrement la forte croissance du périmètre du groupe Europlasma.

