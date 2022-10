Europlasma – Résultats semestriels 2022 : les acquisitions stratégiques permettent l’amélioration des principaux indicateurs financiers

• Chiffre d’affaires multiplié par 2,4, à 7,2 M€ ;

o Intégration réussie de Satma Industries, Les Forges de Gerzat et Les Forges de Tarbes ;

o Stabilité de l’activité à périmètre constant ;

• Amélioration de l’EBITDA et résultat opérationnel positif ;

• Forte réduction des frais financiers et perte nette divisée par 4,6 ;

• Maîtrise de la consommation de trésorerie ;

• Arrêt post-clôture du contrat de financement par émission d’OCABSA et mise en place d’un financement en dette.

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation des matières premières et de la décarbonation, présente ses comptes consolidés du premier semestre 2022 arrêtés ce jour par le conseil d’administration (période du 1er janvier au 30 juin 2022).

Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d’Europlasma déclare : « Ce 1er semestre témoigne de la profonde transformation opérée par le Groupe Europlasma. Pour la première fois, nous montrons un nouveau visage avec désormais 3 branches d’activités, autour des Solutions Plasma, de la Décarbonation et du Traitement de déchets dangereux qui offrent de solides perspectives et de puissantes synergies dans un contexte où l’urgence de solutions environnementales durables n’a jamais été aussi forte.

C’est grâce à ce nouveau visage que nous avons été capables de mettre en place de nouvelles sources de financement plus conventionnelles.

Même si le contexte énergétique met nos activités industrielles sous pression à court terme et nous oblige