EUROPLASMA : RÉSULTAT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2025
information fournie par Boursorama CP 23/09/2025 à 18:00

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Europlasma s'est tenue, sur première convocation, le 23 septembre 2025 à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique, 3-5 Allée des Lumières (l’ « Assemblée »).
Les actionnaires ayant participé à l’Assemblée ont réuni ensemble 1 103 443 370 actions sur les 3 754 505 424 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. Compte tenu de la désignation, en qualité de mandataire ad hoc, de la société AJILINK VIGREUX, représentée par Maître Diane FAJOLLES, par ordonnances devenues définitives du Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 1er juillet et du 8 août 2025, avec pour mission de représenter les actionnaires qui ne participent pas à l’Assemblée (l’ « Ordonnance »), les droits de vote attachés aux 2 651 062 054 actions des actionnaires ainsi représentés ont été exercés par le mandataire ad hoc de sorte que le quorum atteint s'est élevé à 100% des actions ayant droit de vote. Le quorum requis ayant été atteint, l’Assemblée Générale a pu être régulièrement constituée.

Conformément aux termes de la mission confiée par l’Ordonnance, les droits de vote attachés à ces actions ont été exercés par le mandataire ad hoc, à raison (i) d’une moitié de votes positifs et d’une moitié de votes négatifs pour les résolutions devant être adoptées aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires

EUROPLASMA
0,0008 EUR Euronext Paris -11,11%

