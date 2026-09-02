EUROPLASMA - RÉSULTAT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 2 SEPTEMBRE 2026

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société Europlasma s'est tenue, le 2 septembre 2026 à 12 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique, 3-5 Allée des Lumières (l’ « Assemblée »).

Les actionnaires ayant participé à l’Assemblée ont réuni ensemble 108 304 858 actions sur les 1 697 110 508 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. Compte tenu de la désignation, en qualité de mandataire ad hoc, de la société AJILINK VIGREUX, représentée par Maître Sébastien VIGREUX, par ordonnances devenues définitives du Président du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan des 3 et 29 juillet 2026, avec pour mission de représenter les actionnaires qui ne participent pas à l’Assemblée (l’ « Ordonnance »), les droits de vote attachés aux 1 588 805 650 actions des actionnaires ainsi représentés ont été exercés par le mandataire ad hoc de sorte que le quorum atteint s'est élevé à 100% des actions ayant droit de vote. Le quorum requis ayant été atteint, l’Assemblée Générale a pu être régulièrement constituée.