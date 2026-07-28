EUROPLASMA - Report de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, informe le marché du report de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, initialement convoquée le 30 juillet 2026 , au mercredi 2 septembre 2026.

Du fait des fumées engendrées par les incendies en Gironde, les autorités recommandent de limiter les déplacements dans les zones à risque. Il en résulte que les locaux de Pessac prévus pour accueillir l’assemblée ne permettent pas à la Société de garantir le respect des conditions sanitaires minimales requises pour sa tenue. Le conseil d’administration a donc décidé de reporter l’assemblée au 2 septembre 2026 à 12 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières.

Pour rappel, l’assemblée est appelée à se prononcer sur l’ordre du jour suivant :

- Délibération sur les faits relevés par les Commissaires aux comptes dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.234-1 du Code de commerce ;

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ;

- Approbation de conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

- Autorisations financières diverses au Conseil d’administration.