Europlasma : Regroupement des actions Europlasma – Modification du calendrier des opérations

Europlasma, expert des solutions de dépollution, de valorisation matière et de décarbonation, avait annoncé par communiqué du 14/10/2022, le lancement des opérations de regroupement des actions et communiqué un calendrier pour la réalisation de ces opérations.



En concertation avec Global Corporate Finance Opportunities 11 (« GCFO 11 ») et dans le prolongement de la décision de la Société diffusée par communiqué du 05/10/2022 de résilier le contrat d’émission de bons d’émissions d’obligations convertibles en actions avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant, conclu le 16 avril 2021 avec GCFO 11 (le « Contrat »), le conseil d’administration de la Société a décidé de modifier le calendrier des opérations de regroupement d’actions afin de permettre de concilier les droits et obligations de la Société et de GCFO 11 au titre du Contrat. Les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société se verront notifier ce jour la reprise de la faculté d'exercice desdites valeurs mobilières.



Le nouveau calendrier des opérations de regroupement d’actions fait apparaitre une reprise de la faculté d’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dès ce jour et une nouvelle période de suspension de cette faculté, qui courra à compter du 10 novembre 2022 (inclus) pour se terminer le 15 décembre 2022 (inclus).



Les opérations de regroupement débuteront donc le 15 novembre 2022, pour s'achever le 15 décembre 2022.