Europlasma - Réception du four pilote de traitement des cendres volantes en Chine

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la réception du nouveau four de vitrification des REFIOM développé par sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technology Co. Ltd (« EET »), en collaboration avec l’Université d’Hangzhou.



Une campagne de fusion des REFIOM à petite cadence (1,2 tonne par jour) débutera lundi 21 juillet 2025 pour confirmer la pertinence des améliorations apportées au procédé mis au point il y a plus de quinze ans par Europlasma, et dont il n’existe pas, à ce jour, d’équivalent au niveau mondial. Ce procédé de nouvelle génération consiste à retenir dans du verre l’ensemble des métaux lourds présents dans ces déchets, afin d’en supprimer la dangerosité, tout en présentant un coût énergétique inférieur à 1,3 MW.h par tonne.



Dans ce contexte, EET et la société chinoise Hangzhou Xiaoshan City Green Energy Company Limited étudient l’implantation d’une première unité de vitrification de ce type, d’une capacité de 20 000 tonnes de REFIOM par an, sur le site d’incinération (Shushan Residential District) de Hangzhou. Cette collaboration avec un acteur de l’incinération des déchets urbains en Chine constitue une vitrine remarquable pour cette nouvelle technologie dans la mesure où elle apporte une alternative à l’enfouissement des REFIOM, lequel est interdit depuis plusieurs années dans le pays.