EUROPLASMA : Projet de cession des activités de défense : poursuite des discussions

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe que, dans le cadre du projet de cession de ses activités liées à la défense , les discussions se poursuivent avec les parties prenantes.



Europlasma informera le marché de toute évolution significative de ce projet dans le respect de la réglementation applicable.



À propos d’EUROPLASMA

Créé en 1992, Europlasma est un groupe français présent dans des secteurs industriels stratégiques tels que la défense et contribue à la préservation de l’environnement grâce à ses solutions uniques de destruction des déchets dangereux ainsi qu’à la décarbonation des industries. Le Groupe est constitué de 3 grands pôles d’activité :

• L’industrie : fabrication de pièces forgées et fondues (corps creux, roues de train…) et de feuilles d’aluminium anodisées pour condensateurs ;

• La dépollution : solutions de traitement de l’amiante, crasses d’aluminium, cendres volantes ;

• La décarbonation : production d’un combustible (CSR) à partir de déchets non recyclables en substitut d’énergies fossiles.