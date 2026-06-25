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EUROPLASMA : Projet de cession des activités de défense : poursuite des discussions
information fournie par Boursorama CP 25/06/2026 à 18:00

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe que, dans le cadre du projet de cession de ses activités liées à la défense , les discussions se poursuivent avec les parties prenantes.

Europlasma informera le marché de toute évolution significative de ce projet dans le respect de la réglementation applicable.

À propos d’EUROPLASMA
Créé en 1992, Europlasma est un groupe français présent dans des secteurs industriels stratégiques tels que la défense et contribue à la préservation de l’environnement grâce à ses solutions uniques de destruction des déchets dangereux ainsi qu’à la décarbonation des industries. Le Groupe est constitué de 3 grands pôles d’activité :
• L’industrie : fabrication de pièces forgées et fondues (corps creux, roues de train…) et de feuilles d’aluminium anodisées pour condensateurs ;
• La dépollution : solutions de traitement de l’amiante, crasses d’aluminium, cendres volantes ;
• La décarbonation : production d’un combustible (CSR) à partir de déchets non recyclables en substitut d’énergies fossiles.

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