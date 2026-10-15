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Europlasma prend acte de la décision du Tribunal de Commerce de Lorient concernant sa filiale FDB Industries
information fournie par Boursorama CP 15/10/2026 à 16:00

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Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, prend acte de la décision du Tribunal de commerce de Lorient prononçant, ce jour, la liquidation judiciaire de sa filiale FDB Industries.

Pour rappel, Europlasma avait demandé au Tribunal de commerce de Lorient l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de sa filiale FDB Industries , dans un contexte notamment marqué par un sinistre survenu en janvier 2026, qui avait conduit à l’interruption de la production pendant six mois.

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