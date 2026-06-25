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Europlasma poursuit son projet de cession dans la défense
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 18:21

Le groupe industriel français dédié dans la dépollution et la décarbonation a indiqué que les discussions se poursuivaient dans le cadre du projet de cession de ses activités liées à la défense.

Europlasma précise qu'il informera "le marché de toute évolution significative de ce projet dans le respect de la réglementation applicable".

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