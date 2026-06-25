Europlasma poursuit son projet de cession dans la défense

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Marylise Léon, reconduite jeudi à la tête de la CFDT pour quatre ans, s'est imposée depuis 2023 à la tête du premier syndicat français en prônant d'un côté la "nuance" dans le dialogue social mais de l'autre un rejet sans concessions de l'extrême droite dans le ...
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