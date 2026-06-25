Europlasma poursuit son projet de cession dans la défense

Le groupe industriel français dédié dans la dépollution et la décarbonation a indiqué que les discussions se poursuivaient dans le cadre du projet de cession de ses activités liées à la défense.

Europlasma précise qu'il informera "le marché de toute évolution significative de ce projet dans le respect de la réglementation applicable".