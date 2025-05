EUROPLASMA - Nouveau calendrier de publication des états financiers 2024 du Groupe

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce son nouveau calendrier de publication de ses états financiers pour l’exercice 2024. Comme indiqué par communiqué du 30 avril 2025 , le Groupe Europlasma a dû concentrer ses efforts en vue de l’acquisition structurante de la Fonderie de Bretagne intervenue le 25 avril 2025, ce qui a eu pour effet d’allonger le délai de finalisation des audits en cours au-delà de l’échéance du 30 avril 2025.



Le Conseil d’administration chargé d’arrêter les comptes de l’exercice 2024 se réunira le 11 juin 2025 et sera suivi, le même jour, de la diffusion du communiqué sur les résultats 2024 du Groupe, après la clôture des marchés et, dès que possible, de la diffusion d’un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du Rapport financier annuel.



Par ailleurs, Europlasma informe ses actionnaires que, par ordonnance du 20 mai 2025, le président du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a accordé un délai supplémentaire de 3 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2025, pour qu’il soit procédé à la réunion de l’assemblée générale annuelle de la Société appelée à statuer sur les comptes 2024. Un communiqué précisant notamment les date, lieu et heure de ladite assemblée sera publié prochainement.