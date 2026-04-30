EUROPLASMA : Mise en place d’un nouveau financement obligataire d’un montant nominal maximum de 45 M€ sur 36 mois sous forme d’OCABSA impliquant une dilution potentielle de plus de 99% du capital / Report de la publication des états financiers 2025 du groupe

Avertissement

La société EUROPLASMA (la « Société ») a mis en place un financement sous forme de bons d’émissions d’obligations convertibles en actions nouvelles de la Société avec bons de souscriptions d’actions attachés le cas échéant avec la société Environmental Performance Financing, société du groupe Alpha Blue Ocean, qui, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l’exercice de ces instruments, n’a pas vocation à rester actionnaire de la Société. Les actions, résultant de la conversion ou de l’exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l’action. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la Société, ainsi qu’une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Environmental Performance Financing. Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives, particulièrement lorsqu’elles sont réalisées de façon successive. La Société rappelle que la présente opération de financement dilutif n’est pas la première qu’elle a mise en place.