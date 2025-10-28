EUROPLASMA - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel 2025.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l’adresse www.europlasma.com, dans la rubrique « Information réglementée ».



À propos d’EUROPLASMA



Créé en 1992, Europlasma est un groupe français présent dans des secteurs industriels stratégiques tels que la défense et contribue à la préservation de l’environnement grâce à ses solutions uniques de destruction des déchets dangereux ainsi qu’à la décarbonation des industries. Le Groupe est constitué de 3 grands pôles d’activité :

• L’industrie : fabrication de pièces forgées et fondues (corps creux, roues de train…) et de feuilles d’aluminium anodisées pour condensateurs ;

• La dépollution : solutions de traitement de l’amiante, crasses d’aluminium, cendres volantes ;

• La décarbonation : production d’un combustible (CSR) à partir de déchets non recyclables en substitut d’énergies fossiles.

L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0014011QJ8 - ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250).