EUROPLASMA - Fonderie de Bretagne franchit une étape clé dans sa diversification vers l’industrie de la défense

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que Fonderie de Bretagne (FDB), dans le cadre de sa diversification vers les activités de défense, a franchi une étape déterminante du processus de qualification des futurs produits.



En effet, FDB vient de recevoir les résultats des essais de fragmentation lancés le mois dernier et très attendus par ses clients potentiels. Ces résultats sont très positifs et valident la qualité des obus de mortier de 120 mm fabriqués par Fonderie de Bretagne, confirmant ainsi la maîtrise industrielle et métallurgique du site.

Ces performances ouvrent désormais la voie à une phase de tests balistiques, programmée dans le courant du mois de janvier, en vue d’une qualification finale des produits.

Le cas échéant, Fonderie de Bretagne sera en mesure de confirmer à ses contreparties le lancement de la production en série à partir du deuxième trimestre 2026.