Europlasma fait un point sur la situation de Fonderie de Bretagne :

•

Interruption de la production à la suite de l’incendie du 20 janvier 2026 ;

•

Démenti quant aux allégations relayées dans les médias ;

•

Confirmation des engagements financiers et industriels du Groupe.

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, souhaite apporter des éléments d’information à la suite de l’incident survenu à la Fonderie de Bretagne le mardi 20 janvier au matin et répondre aux déclarations diffusées dans les médias ces derniers jours.

Interruption de la production

Au redémarrage de l’usine, un incendie s’est déclaré mardi 20 janvier sur l’un des fours, entraînant l’arrêt immédiat de la production par mesure de sécurité. Cet incident n’a fait aucun blessé et a uniquement occasionné des dégâts matériels. La société a procédé à toutes les déclarations utiles auprès de l’assureur couvrant le site au titre des dommages aux biens et pertes d’exploitation. Une expertise permettra de déterminer les causes de l’incendie et d’évaluer les conséquences techniques et financières. Dans ce contexte, la production est interrompue et reprendra après remise en état de l’outil de production.