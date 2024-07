EUROPLASMA - Confirmation du prêt de 15M€ accordé par l’État à Valdunes Industries

Europlasma, spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que, dans le cadre de la reprise de Valdunes Industries intervenue le 20 mars dernier , un arrêté ministériel publié au journal officiel confirme l’octroi d’un prêt du Fonds de développement économique et social (FDES), par l’entremise de Bpifrance, d’un montant maximum de 15 millions d’euros.



Ce prêt, accordé pour une durée de 7 ans avec un différé d’amortissement de 2 ans, sera affecté aux besoins de financement de Valdunes Industries et contribuera au redéploiement de ses activités.



Ce soutien financier de la part de Bpifrance vient confirmer l’engagement de l’État au côté d’Europlasma pour assurer le succès de la reprise de Valdunes Industries et la pérennité de ses activités.