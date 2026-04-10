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EUROPLASMA - Cession de ses activités de Défense : EUROPLASMA ouvre des négociations exclusives avec un investisseur français
information fournie par Boursorama CP 10/04/2026 à 07:30

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce avoir conclu un accord d’exclusivité en vue de la cession de ses activités liées à la Défense pour un montant de 150M€.
Le Pôle Défense d’Europlasma regroupe les activités de développement, de production et de commercialisation de corps creux d’obus de moyens et gros calibres.
La réalisation de l’opération est subordonnée à la levée de conditions suspensives usuelles, dont les principales sont mentionnées ci-après :
(i) Obtention de l'ensemble des autorisations administratives et judiciaires requises ou absence d'opposition ;
(ii) Résultat de l'audit comptable, financier, juridique et fiscal satisfaisant pour l’investisseur ;
(iii) Approbation de l'opération par le conseil d'administration d'Europlasma ;
(iv) Finalisation et signature de l'accord définitif relatif à l'opération.

La période d’exclusivité jusqu’au 25 mai 2026 pourra être prolongée d’un mois, le closing de l’opération de cession est prévu au plus tard le 15 octobre prochain.

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