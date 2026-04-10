EUROPLASMA - Cession de ses activités de Défense : EUROPLASMA ouvre des négociations exclusives avec un investisseur français

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce avoir conclu un accord d’exclusivité en vue de la cession de ses activités liées à la Défense pour un montant de 150M€.

Le Pôle Défense d’Europlasma regroupe les activités de développement, de production et de commercialisation de corps creux d’obus de moyens et gros calibres.

La réalisation de l’opération est subordonnée à la levée de conditions suspensives usuelles, dont les principales sont mentionnées ci-après :

(i) Obtention de l'ensemble des autorisations administratives et judiciaires requises ou absence d'opposition ;

(ii) Résultat de l'audit comptable, financier, juridique et fiscal satisfaisant pour l’investisseur ;

(iii) Approbation de l'opération par le conseil d'administration d'Europlasma ;

(iv) Finalisation et signature de l'accord définitif relatif à l'opération.



La période d’exclusivité jusqu’au 25 mai 2026 pourra être prolongée d’un mois, le closing de l’opération de cession est prévu au plus tard le 15 octobre prochain.