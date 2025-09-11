 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Europlasma candidat à la reprise de 3 sites de NovAsco
information fournie par Boursorama CP 11/09/2025 à 18:00

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce avoir déposé une offre de reprise en plan de cession des sites de NovAsco situés à Leffrinckoucke (usine des Dunes dans le Nord), de Saint-Etienne (usine du Marais dans la Loire) et de l’usine de Custines (en Meurthe-et-Moselle), auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

Le tribunal judicaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 11 août 2025 à l’encontre de la société NovAsco. Dans ce contexte, le Groupe Europlasma lui a transmis une offre de reprise portant sur trois des quatre entités composant le Groupe Novasco.

La reprise de ces trois sites permettrait au Groupe Europlasma de sécuriser le parachèvement des aciers spéciaux pour ses activités ferroviaires et de défense ainsi que de diminuer sensiblement ses coûts d’approvisionnement. Ce projet est soutenu par un aciériste européen de premier rang, qui fournirait l’acier « brut » avant sa transformation dans les trois sites concernés par la reprise.

Il est en outre soutenu par un client majeur et historique de NovAsco. Le Groupe entend ainsi préserver un savoir-faire spécifique au service du maintien d’activités stratégiques sur le territoire français et complémentaire au regard de ses activités actuelles.

