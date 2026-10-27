Europlasma annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de sa filiale Les Forges de Tarbes

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe le marché que le Tribunal de commerce de Tarbes a fait droit à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de sa filiale Les Forges de Tarbes.



Cette décision intervient dans le prolongement de la demande formulée le 22 octobre 2026 afin de placer l’entreprise sous la protection du Tribunal en vue de préserver son activité et de créer les conditions nécessaires à son redressement.



Le Groupe Europlasma reste mobilisé et communiquera en fonction de l’évolution de la procédure.