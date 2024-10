EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) : EMS : CROISSANCE ET INNOVATION AU 1ER SEMESTRE 2024

22 M€

Chiffre d'affaires en hausse de 4 % vs 1 er semestre 2023 DMS IMAGING

devient EMS

(European Medical Solutions) EMS lance Xavion

07 octobre 2024 – 18h00 - EMS (Euronext Growth Paris : BE0974289218 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste de l'imagerie médicale digitale hautes performances, publie un chiffre d'affaires de 21,9 M€ au titre du 1 er semestre 2024. L'entreprise innovante, portée notamment par la bonne santé de ses activités Radiologie et Ostéodensitométrie, annonce ainsi une croissance de 4 % par rapport au 1 er semestre 2023.

Retour sur les événements marquants de ce premier semestre 2024 mais aussi sur les perspectives de croissance et de rentabilité.

Le rapport, présentant les comptes consolidés semestriels 2024 arrêtés par le Conseil d'Administration le 3 octobre 2024, est disponible sur ce lien .

EMS POURSUIT SON PLAN STRATÉGIQUE ET RÉALISE DES BÉNÉFICES SUR LE PREMIER SEMESTRE 2024

LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 4 %

EMS réalise une hausse de 4 % de son chiffre d'affaires au cours du 1 er semestre 2024 pour atteindre 21,9 M€ et présente un résultat consolidé bénéficiaire de 0,4 M€.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires 21,9 20,8 + 4 % EBITDA 2,0 2,2 Marge d'EBITDA 9 % 11 % Dotation aux Amortissements et Prov. (1,4) (1,3) Résultat Opérationnel Courant 0,6 0,9 Autres produits et charges opérationnels (0,2) -- Résultat Opérationnel 0,5 0,9 Résultat financier (0,1) (0,2) Résultat net 0,4 0,7 Résultat net part du groupe 0,4 0,7

Dans le détail, 50 % du Chiffre d'affaires proviennent de ventes directes en marque propre via des distributeurs, et 50 % de ventes indirectes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux.

Le résultat financier présente une perte de 0,1 M€ au premier semestre 2024 principalement constituée de charges d'intérêts pour 0,2 M€, stable par rapport à la même période en 2023.

Le résultat net consolidé s'établit en un bénéfice de 0,4 M€ sur le premier semestre 2024, contre 0,7 M€ en 2023 sur la même période.

UNE MARGE D'EBITDA EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

EMS publie un EBITDA de 2 M€ relativement stable par rapport au premier semestre 2023 bien qu'en légère baisse principalement liée à :

L'implémentation du plan de recrutement prévu dans le cadre plan stratégique Imaging 2027.

Les investissements R&D, et notamment l'intégration progressive de l'IA dans tous les produits et équipements.

L'élargissement de la gamme de produits.

Les coûts liés au renforcement de l'infrastructure IT mis en place à la suite de la cyberattaque du 2 février 2024.

Le résultat opérationnel non courant est principalement constitué des frais d'intégration de la nouvelle activité de mobile motorisée.

UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE QUI NE FAIBLIT PAS

Cette bonne performance, malgré une cyberattaque contrôlée au premier trimestre 2024, est portée par les deux activités du Groupe :

L'activité Radiologie progresse de 14 % à 10,1 M€ sur le 2 ème trimestre (+2 % à 16,9 M€ sur le semestre, soit 78 % du chiffre d'affaires).

trimestre (+2 % à 16,9 M€ sur le semestre, soit 78 % du chiffre d'affaires). L'activité Ostéodensitométrie progresse pour sa part de 20 % à 2,2 M€ (+14 % à 4,8 M€ sur le semestre, soit 22 % du chiffre d'affaires).

UNE SITUATION FINANCIÈRE MAITRISÉE

La situation financière de EMS demeure saine et équilibrée avec des capitaux propres de 10,2 M€ au 30 juin 2024 et une trésorerie disponible de 2 M€.

Au 30 juin 2024, par ailleurs, l'endettement financier net s'établit à 11 M€ (hors dettes locatives IFRS 16). La dette financière est principalement composée de 9 M€ de prêts essentiellement garantis par l'état, de 1 M€ d'avances remboursables et de 3 M€ de dettes factor.

La hausse de l'endettement net s'explique principalement par le décalage d'encaissement des ventes en fin de semestre, lié aux retards d'expédition, à la suite de la cyberattaque du 2 février 2024.

Portée par les investissements en recherche et développement ainsi que le renforcement de ses équipes, indispensables pour l'atteinte des objectifs, la dynamique commerciale ne faiblit pas. EMS poursuit ainsi sa stratégie d'innovation et confirme sa montée en puissance progressive.

LES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DU 1ER SEMESTRE

DMS IMAGING DEVIENT EMS

DMS IMAGING devient EMS (European Medical Solutions)

Le libellé de l'action cotée sur Euronext Growth à Paris est : European Medical Solutions

Le code mnémonique de l'action est : ALEMS

Le code ISIN de l'action reste inchangé : BE0974289218

EMS LANCE XAVION

La solution de radiologie Xavion, spécialement conçue pour Canon Medical Systems Europe en marque blanche, a officiellement été lancée. Les premières ventes ont été réalisées lors du 2 ème trimestre.

EMS INTÈGRE L'IA DANS ADAM... ET DÉPLOIE LE LOGICIEL SUR L'ENSEMBLE DE SA GAMME DE PRODUITS

DMS Group lance ADAM AI multiplateforme. La nouvelle solution, basée sur la solution logicielle propriétaire, intègre désormais l'Intelligence Artificielle. L'objectif : un diagnostic plus sûr ! ADAM AI multiplateforme sera déployée sur l'ensemble des produits et équipements commercialisés par le Groupe. Cette innovation représente un vecteur majeur de croissance et de rentabilité dans le cadre du plan stratégique Imaging 2027.

EMS MAÎTRISE UNE CYBERATTAQUE

EMS et DMS Group ont été les cibles d'une cyberattaque de type ransomware le 2 février 2024. Les équipes informatiques ont été immédiatement mobilisées pour faire face à la situation. Les systèmes internes ont fait l'objet d'une restauration complète et l'activité a pu reprendre progressivement à partir de la fin de semaine suivante.

Cette cyberattaque a démontré la très bonne résilience numérique d'EMS et DMS Group, néanmoins les opérations ont été impactées pendant 4 semaines induisant des retards de livraison sur le premier trimestre.

PERSPECTIVES : EMS, CROISSANCE ET INNOVATION !

Compte tenu de ce début d'année réussi, EMS est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice.

EMS envisage une montée en puissance progressive de ses activités lors du 2 ème semestre 2024 avec notamment :

L'enrichissement de la gamme de produits et le lancement d'Onyx, un nouvel équipement mobile de radiologie basé sur une technologie innovante de Carbon Nano Tube (CNT) qui a été présenté aux JFR 2024 (Journées Francophones de Radiologie) qui se sont déroulées au Palais des Congrès à Paris, du 3 au 7 octobre 2024. Onyx a reçu à cette occasion le prix de l'innovation de la Société Française de Radiologie (SFR) - société savante de référence dans le monde pour la radiologie. Il sera commercialisé à partir du 2 ème trimestre 2025.

trimestre 2025. Lors de ces JFR, EMS a aussi présenté la nouvelle évolution du mobile !M1 de Solutions For Tomorrow qui intègre dès à présent ADAM AI. Cette configuration pourra être proposée en marque blanche aux industriels du secteur.

Compte tenu de ce début d'année engagé pour la réussite, EMS est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en ligne avec ses objectifs. Cette progression de l'activité devrait s'accompagner d'une augmentation du taux de marge brute.

Cette trajectoire prévoit une montée en puissance de l'activité à compter de 2025 grâce à :

la commercialisation de nouveaux produits en cours de développement,

et le renforcement de la profitabilité du Groupe dû à l'enrichissement de la gamme de produits et la part croissante de l'Ostéodensitométrie au sein du mix produit.

Nos objectifs majeurs : l'innovation pour une croissance rentable !

À PROPOS D'EMS

EMS est spécialisée dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'imagerie médicale destinés principalement à la radiologie numérique et à l'ostéodensitométrie. La stratégie de l'entreprise, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme de systèmes d'imagerie complète, sur le marché international. Sa présence sur l'ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 140 distributeurs, de filiales et de joint-ventures, apporte à EMS une dimension planétaire.

EMS a réalisé un Chiffre d'affaires de 40,5 M€ en 2023 dont 75 % générés à l'export.

EMS est cotée sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 – ancien mnémo : ALEMS) et est éligible au PMA PME.

Plus d'informations sur www.european-medical-solutions.eu

CONTACTS

Relations Investisseurs

relationinvestisseur@dms-imaging.com

Relations Presse

relationpresse@dms-imaging.com