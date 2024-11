Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: souffle haussier avant le rapport sur l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en hausse ce matin, Paris, Londres et Francfort s'arrogent entre 0,5% et 0,6% en ce 1er novembre qui devrait être dominé par la parution, en milieu de journée, du rapport sur l'emploi américain pour le mois écoulé.



Si Jefferies indiquait en début de semaine n'attendre que 95.000 créations de postes non-agricoles, les économistes pourraient avoir relevé leurs attentes après le rapport ADP, qui a révélé mercredi un gain de 233.000 emplois dans le secteur privé.



Ce rapport sera scruté avec d'autant plus d'attention à quelques jours de l'élection présidentielle américaine, dont l'issue semble plus que jamais incertaine, ainsi que de l'avant-dernière réunion de politique monétaire de la Fed de l'année.



Toujours sur le front des statistiques, la séance verra aussi paraître les indices PMI et ISM manufacturiers aux Etats-Unis, ceux pour la France et la zone euro n'étant par contre pas prévus en ce jour de Toussaint, férié dans plusieurs pays d'Europe continentale.



Sur le compartiment obligataire, les T Bonds à 10 ans évoluent à 4,3% (+1,6 pt) tandis que le Bund de même échéance, référence de la zone euro, est à 2,4% (+1,2 pt).



Dans l'actualité des sociétés européennes, Rio Tinto annonce la finalisation de l'acquisition de la participation de 20,64 % de Sumitomo Chemical Company dans New Zealand Aluminium Smelters (NZAS), propriétaire de l'usine de Tiwai Point en Nouvelle-Zélande, faisant désormais de Rio Tinto l'unique propriétaire de NZAS.



ABB et l'entreprise suédoise d'énergie nucléaire Blykalla annoncent la signature d'un protocole d'accord pour développer une technologie avancée de réacteur nucléaire afin de soutenir les efforts de la Suède pour produire une énergie de base propre et fiable.



Enfin, Shell Brasil Petróleo, filiale de Shell, annonce que la production de l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) Marechal Duque de Caxias (Mero-3) est entrée en service dans le champ de Mero, situé au large du Brésil.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.