Europe: prudence à l'approche de statistiques américaines information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, -0,2% à Paris), à l'approche d'une importante salve de statistiques qui aidera les investisseurs à évaluer la résilience de l'économie des Etats-Unis.



L'après-midi s'annonce en effet particulièrement riche en données américaines, avec pêle-mêle les ventes de détail, les prix producteurs et la production industrielle pour avril, ainsi que les indices d'activité Empire State et Philly Fed.



'Sur le plan conjoncturel, l'économie américaine est probablement à un point d'inflexion mais les données d'activité et d'emploi ne traduisent pas de rupture', souligne Axel Botte, directeur de la stratégie marchés chez Ostrum AM.



Les opérateurs pourront aussi jauger la santé de la consommation des ménages américains lors de la parution, attendue en milieu de journée, des résultats trimestriels de Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution.



En attendant ce rendez-vous, les données de la matinée se montrent mitigées en Europe : si le PIB britannique a augmenté de 0,7% au premier trimestre, la croissance de celui de la zone euro a été révisée en baisse de 0,1 point pour ressortir à 0,3%.



La matinée est aussi marquée par de nombreuses publications d'entreprises sur le vieux continent, comme celle du groupe de santé et de chimie Merck KGaA, dont le titre chute de 5% à Francfort à la suite d'un abaissement de ses objectifs annuels.



Toujours à Francfort, les investisseurs sanctionnent lourdement les résultats trimestriels de ThyssenKrupp (-10%), mais délaissent aussi ceux d'Allianz (-3%), Siemens (-2%), RWE et Deutsche Telekom (-1% chacun).



En revanche, Engie prend 3% à Paris, le groupe énergétique ayant dévoilé des bénéfices en légère progression en organique pour les trois premiers mois de l'année et confirmé ses objectifs annuels, 'dans le contexte mondial actuel incertain'.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.