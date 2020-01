Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-Amélioration en Allemagne, décélération en France Reuters • 24/01/2020 à 09:38









(Actualisé avec PMI allemands) 24 janvier (Reuters) - Principaux résultats provisoires des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat en Europe publiés vendredi : * ALLEMAGNE - PETITE AMÉLIORATION, LA CONTRACTION CONTINUE DANS L'INDUSTRIE BERLIN - L'activité du secteur privé en Allemagne s'est améliorée en janvier, la croissance s'accélérant dans les services tandis que la contraction s'atténuait dans l'industrie manufacturière, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit. L'indice PMI "flash" composite a progressé à 51,1 après 50,2 en décembre, atteignant son plus haut niveau en cinq mois. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 50,5. L'indice du secteur manufacturier est remonté à 45,2 après 43,7 mais reste loin du seuil de 50 au-dessus duquel il traduit une croissance de l'activité. Celui des services est lui aussi en hausse, à 54,2 après 52,9. Ces chiffres suggèrent que "les nuages noirs au-dessus de l'économie allemande pourraient commencer à s'éclaircir", estime Phil Smith, économiste d'ISH Markit, jugeant que le secteur manufacturier se rapproche de la stabilisation tandis que celui des services affiche une croissance solide. "La demande a commencé à s'améliorer un peu, à la fois sur le marché intérieur et à l'étranger, ce qui se traduit par une première hausse des nouveaux contrats depuis sept mois", ajoute-t-il. * FRANCE - RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE SUR FOND DE GRÈVES PARIS - La croissance de l'activité du secteur privé en France a ralenti en janvier dans un contexte dominé par les grèves liées au projet de réforme du système de retraites, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI "flash" composite a reculé à 51,5 après 52,0 en décembre, revenant à son plus bas niveau en quatre mois. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 52,0. Le PMI "flash" des services est revenu à 51,7 près 52,4 le mois dernier alors que celui du secteur manufacturier remontait à 51,0 après 50,4 en décembre. "Malgré des signaux d'alerte sur un ralentissement dans le secteur des services, liés aux grèves dans le transport ferroviaire, le secteur manufacturier montre de petits signes de reprise", commente Pollyanna De Lima, économiste d'ISH Markit. "Signe encourageant, les entreprises des deux secteurs sont positives concernant les perspectives d'activité pour l'année à venir, l'optimisme étant au plus haut depuis neuf mois. Ces prévisions de croissance solides continuent de tirer les créations d'emplois et devraient permettre au secteur privé de rester en expansion sur le court terme." (Marc Angrand)

