Europe: net mouvement de contraction des marchés

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières sont en repli ce matin, Francfort cédant 0,6% devant Londres (-0,8%) et Paris (-1%).



Les investisseurs ont pris connaissance d'une série de statistiques dans la matinée. Ainsi, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2% en octobre 2024, en augmentation donc après 1,7% le mois précédent, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, en septembre 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro est ressorti à 6,3%, stable par rapport à août, et celui de l'UE à 5,9%, également inchangé en rythme séquentiel, toujours selon les données d'Eurostat.



Enfin, dans l'Hexagone, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,2% sur un an en octobre 2024, un taux annuel en légère hausse donc après celui de 1,1% enregistré en septembre.



Les opérateurs devraient maintenant se montrer attentifs à l'indice des prix PCE aux Etats-Unis, une mesure surveillée de près par la Fed, qui sera dévoilé en milieu de séance, en marge des revenus et dépenses des ménages pour septembre, sans oublier les inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Shell fait état d'un bénéfice ajusté de 6,02 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, un chiffre supérieur aux attentes, en baisse de 3,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Repsol a affiché un bénéfice net de 1,792 milliard d'euros au cours des neuf premiers mois de 2024, soit 36 % de moins qu'à la même période de l'année précédente.



Enfin, Swisscom publie un chiffre d'affaires de 8173 millions de francs suisses au terme des neuf premiers mois de l'année, quasiment stable par rapport à la même période un an plus tôt (8202 MCHF). Le résultat d'exploitation (EBIT) ressort à 1652 MCHF, en repli de 3,6%, laissant apparaître un bénéfice net de 1283 MCHF, en baisse de 2,1%.





