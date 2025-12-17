Europe : Londres se distingue avec l'inflation britannique
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 12:00
L'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est en effet ressorti en augmentation de 3,2% sur un an en novembre 2025, un taux annuel en baisse de 0,4 point par rapport à celui observé en octobre.
Cet apaisement des tensions inflationnistes vient conforter l'hypothèse d'une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre, que les économistes attendent ce jeudi à l'issue de sa réunion.
"Il sera intéressant de voir dans les commentaires qualitatifs si les chiffres de ce jour modifient le scénario de base de l'un des 4 membres du comité censés continuer à voter pour un statu quo", réagit-on chez Panmure Liberum.
Autre nouvelle encourageante à la veille de la décision de la BCE (pour laquelle un maintien des taux directeurs est anticipée), le taux d'inflation annuel de la zone euro a été révisé en baisse de 0,1 point à un niveau stable de 2,1% en novembre.
De nature à plaider pour une politique monétaire plus accommodante, ces chiffres interviennent alors que le climat des affaires en Allemagne se détériore encore, au vu de l'indice Ifo qui tombe à 87,6 en décembre contre 88 le mois précédent.
"Le sentiment économique souffre clairement du fait que, contrairement aux annonces du gouvernement, il n'y a pas eu de réformes économiques larges à l'automne. Cela affaiblit l'impact de son plan budgétaire", réagit Commerzbank.
Dans l'actualité des valeurs, Generali gagne près de 2% à Milan, profitant d'un relèvement de recommandation chez UBS de "vente" à "achat" sur le titre de l'assureur, avec un objectif de cours remonté fortement de 23,7 à 40 euros.
De même, Société Générale grimpe de plus de 3% à Paris, sur fond de propos favorables de Bank of America qui fait figurer le titre du groupe bancaire parmi ses "25 actions pour 2026" et sur sa liste Europe 1 des meilleures idées.
A lire aussi
-
Le Parlement européen a approuvé mercredi le projet de l'UE visant à supprimer progressivement les importations de gaz russe d'ici fin 2027, levant ainsi l'avant-dernier obstacle juridique avant son entrée en vigueur. Les députés ont voté en faveur du projet à ... Lire la suite
-
Continental: Christian Koetz nommé président du directoire pour mener la transition vers les pneumatiques
par Rachel More L'équipementier allemand Continental a annoncé mercredi la nomination de Christian Koetz au poste de président du directoire pour succéder à Nikolai Setzer à compter du 1er janvier, tandis que le groupe fait l'objet d'une restructuration pour se ... Lire la suite
-
Donald Trump a annoncé mardi un "blocus total" contre les pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela, renforçant la pression économique sur Caracas en pleine crise entre les deux pays. "Aujourd'hui, j'ordonne un blocus total et complet de tous ... Lire la suite
-
Spécialiste français des puces électroniques utilisées pour piloter les satellites en conditions extrêmes, la PME NanoXplore se lance dans la défense, afin de réduire la dépendance de l'Europe face à ces composants critiques conçus aux Etats-Unis et fabriqués à ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer