Europe: les difficultés de l'automobile se font sentir

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes rechutent à l'unisson lundi matin dans des marchés déstabilisés par les avertissements successifs lancés par Volkswagen et Stellantis, qui entraînent dans le rouge tout le secteur de l'automobile.



En fin de matinée, l'indice CAC 40 affiche de loin la plus forte baisse des places d'Euronext avec un repli de quasiment 1,4%, tandis que le DAX parvient à limiter son recul autour de 0,4%.



A Londres, le FTSE 100 accuse également un repli contenu de l'ordre de 0,5%.



Volkswagen et Stellantis sont venus alimenter le sentiment morose qui caractérise depuis quelques semaines le secteur automobile européen en révisant à la baisse leurs prévisions de résultats pour 2024.



Ces avertissements, qui interviennent après ceux déjà lancés par BMW et Mercedes-Benz, viennent ajouter aux craintes liées à la dégradation du marché en Europe, mais aussi dans d'autres régions comme la Chine.



'Les titres du secteur avaient réussi à rebondir la semaine dernière grâce à la mise en place du plan de relance chinois', rappelle un trader.



'Mais ces deux 'warnings' sont trop significatifs pour qu'on les ignore ou que l'on puisse passer à autre chose', ajoute-t-il.



'Il est fort probable que les performance boursières des valeurs automobiles resteront pénalisées, dans les semaines et les mois à venir, par la dégradation des fondamentaux qui se profile à l'approche de 2025', prévient le professionnel.



La sanction est particulièrement sévère pour Stellantis, qui décroche de 14% et revient à des plus bas d'un an, après avoir réduit de moitié ses objectifs de marge pour l'exercice.



Le titre entraîne dans son sillage les équipementiers Forvia (-9%), Valeo (-4%) et Continental (-4%), mais aussi Volvo (-5%).



Même Renault, qui faisait jusqu'ici figure de bon élève au sein du secteur et qui n'a pas lancé d'alerte aux profits, lâche plus de 6%.



Volkswagen s'en tire mieux, affichant un gain de 0,4% alors que certains analystes mettent en avant la valorisation redevenue attractive du titre après son repli de plus de 25% ces six derniers mois.



Vers 11h25, l'indice du secteur automobile européen, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, affiche de loin la plus forte baisse sectorielle en Europe avec des pertes de 3,8%.



Signe de la nervosité, l'indice VSTOXX mesurant la volatilité sur 50 Euro STOXX, l'équivalent de l'indice de la peur 'VIX' aux Etats-Unis, grimpe de 11%.





