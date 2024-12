Europe: les dégagements se poursuivent sur les bourses information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en rouge ce matin, Londres cède 0,6% devant Francfort et Paris (-1,1%).



Les marchés sont impactés par le changement de ton de la Fed aux Etats-Unis et par les craintes entourant la santé de l'économie en Europe.



'Les temps sont durs... Et rien ne permet d'être optimiste, pour le moment', déplorait en début de semaine Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les PMI publiés en début de semaine ont par ailleurs alimenté les inquiétudes entourant la croissance en Europe, illustrées par les dernières prévisions de la BCE qui ne table que sur une hausse de 0,2% du PIB de la zone euro sur le 4ème trimestre.



Au terme d'une semaine marquée par un regain de nervosité des investisseurs, Wall Street devrait également afficher des pertes sur la semaine, le Dow Jones abandonnant à ce stade 3,4% depuis lundi.



La thématique de l'inflation et de l'évolution de la politique monétaire Outre-Atlantique devrait se poursuivre ce vendredi avec la publication, à 14h30, de l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed.



La majorité des traders tablent sur une nouvelle baisse de taux en mars, après une pause en janvier, mais tout indicateur suggérant une persistance de l'inflation relancerait le scénario d'une date plus tardive.



La question du mur budgétaire devrait également revenir hanter les esprits des investisseurs après le rejet d'un texte par la Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains.



Donald Trump s'était opposé à cette proposition sur laquelle s'étaient entendu les deux camps, ce qui fait que les élus ont jusqu'à ce soir minuit pour éviter une paralysie de l'Etat fédéral ('shutdown').



Les échanges devraient de toute façon se caractériser par une certaine volatilité en cette journée des 'quatre sorcières', marquée par l'arrivée à expiration de nombreux contrats d'options et de dérivés sur indices et actions.



Sur le marché des changes, l'euro, sous pression cette semaine après les propos plus restrictifs de Jerome Powell, tente de reprendre un peu de terrain face au dollar, autour de 1,0380.



Sur le front de la dette, le rendement des Treasuries à 10 ans a grimpé à 4,59% hier soir pour atteindre son plus haut niveau depuis la fin du mois de mai.



La contagion s'est étendue au compartiment obligataire européen, le rendement des obligations allemandes à dix ans remontant au-delà de 2,30% tandis que celui des emprunts français se tend autour de 3,11%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, GSK a annoncé vendredi qu'un essai de phase III associant deux de ses médicaments avait atteint son critère principal dans le traitement de première ligne du cancer avancé de l'ovaire.



Nokia et Turkcell ont démontré avec succès leur capacité à mettre en oeuvre une cryptographie IPsec de réseau à sécurité quantique pour leurs abonnés mobiles.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.