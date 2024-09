Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: les Bourses tendent à se stabiliser information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent globalement à se stabiliser (+0,1% à Londres, +0,2% à Francfort, -0,2% à Paris), l'attentisme prévalant à l'approche d'une salve d'indicateurs macroéconomiques cet après-midi aux Etats-Unis.



En particulier, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé, puis aux indices PMI composite et ISM non manufacturier, qui donneront une image de la santé de l'économie américaine en août.



Ces données pourraient préfigurer le rapport officiel sur l'emploi de vendredi, essentiel dans l'optique de la prochaine réunion de la Fed, et pour lequel le consensus vise environ 165.000 créations de postes non agricoles et un taux de chômage en baisse à 4,2%.



En attendant, on notera qu'après un bond de 4,6% en juin, les commandes en volume dans l'industrie manufacturière allemande ont encore augmenté de 2,9% en juillet par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



'Si les commandes semblent s'être stabilisées depuis le début de l'année, les indicateurs de confiance, faibles jusqu'à présent, appellent à la prudence', tempère Commerzbank qui pointe en outre un léger recul des commandes en excluant celles de grande taille.



Dans l'actualité des valeurs, l'action Asos bondit de plus de 14% à Londres, le spécialiste britannique du prêt-à-porter en ligne ayant fait état de perspectives favorables et annoncé la vente de ses enseignes Topshop et Topman.



A la Bourse de Paris, bioMérieux se distingue en tête du SBF120 avec un gain de près de 5%, le spécialiste des diagnostics in vitro ayant relevé ses objectifs annuels à l'occasion d'une publication semestrielle de bonne facture.





