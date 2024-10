Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: le vert l'emporte malgré la géopolitique information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes manifestent une certaine résilience (+0,3% à Londres, stabilité à Francfort, +0,5% à Paris) face à l'aggravation de la situation au Proche-Orient, après le tir de missiles iraniens sur le territoire israélien mardi soir.



En réaction à la mort du chef du Hezbollah en fin de semaine dernière, Téhéran a en effet tiré près de 200 missiles, dont des engins balistiques hypersoniques. Israël et son allié américain ont ensuite immédiatement menacé de riposter à l'agression.



En réaction à ces nouvelles, Deutsche Bank fait toutefois un parallèle avec la première attaque de l'Iran contre Israël en avril dernier, rappelant que cet évènement n'avait pas conduit à une escalade plus large.



'Dans les deux cas, des rapports avaient prévenu à l'avance qu'une attaque iranienne était sur le point de se produire, et Israël a de nouveau déclaré avoir abattu la plupart des missiles, l'attaque n'ayant ainsi fait que peu de victimes', pointe la banque allemande.



Deutsche Bank note toutefois certains éléments indiquant que les risques d'escalade pourraient être plus élevés cette fois-ci, soulignant ainsi que 'les commentaires iraniens étaient plus ambigus sur la question de savoir si l'attaque serait ponctuelle'.



Dans l'actualité macroéconomique, les opérateurs seront attentifs en début d'après-midi à l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, qui donnera une première indication de la santé du marché du travail américain à deux jours du rapport du Département du Travail.



Sur le front des valeurs, adidas prend 3% à Francfort au lendemain de la publication trimestrielle de son pair américain Nike, qui a vu sa marge brute s'améliorer, mais son chiffre d'affaires reculer de 9% en monnaies locales.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.