Europe : la politique monétaire concentre l'attention
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 11:50
"Nous prévoyons que les taux seront maintenus et que les prévisions de croissance de la BCE seront révisées à la hausse", estime Felix Feather, économiste chez Aberdeen, en amont de la décision de la BCE attendue en début d'après-midi.
"Le statu quo semble désormais s'imposer pour les prochains mois, la Banque Centrale ayant le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour rendre l'économie compétitive tout en maîtrisant l'inflation", selon Emmanuel Auboyneau.
"La faible inflation du continent européen, désormais dans les clous de l'objectif fixé dans la plupart des pays, aurait pu convaincre la Banque Centrale d'aller un peu plus loin", juge pourtant ce gérant associé chez Amplegest.
En attendant le verdict de la BCE, c'est celui de la Banque d'Angleterre (BoE) qui devrait retenir l'attention des investisseurs en milieu de journée, une baisse de 25 points de base de son taux directeur à 3,75% étant généralement anticipée.
"La BoE a les arguments pour baisser son taux directeur", rappelle Oddo BHF, soulignant notamment que les données d'activité britanniques ont faibli depuis l'été et que le plan budgétaire est censé modérer l'inflation à partir de la mi-2026.
Cet après-midi, les opérateurs prendront aussi connaissance de plusieurs données macroéconomiques aux Etats-Unis, en particulier l'inflation en rythme annuel pour le mois de novembre, attendue à 3,1% contre 3% deux mois auparavant.
"Comme pour l'emploi, le BLS n'a pas pu recenser en octobre tous les prix pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, car cela réclame des visites physiques chez les commerçants et des requêtes par téléphone", rappelle Oddo BHF.
Dans l'actualité des valeurs en Europe, bp reste à peu près stable à Londres après l'annonce du choix de Meg O'Neill, l'actuelle CEO de Woodside Energy, pour succéder à Murray Auchincloss comme CEO du groupe en avril prochain.
En chute de près de 10%, Aéroports de Paris fait figure de lanterne rouge du SBF120 à Paris, après le refus par l'ART d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires pour la période 2026-27, qui portaient une augmentation de 1,5%.
A lire aussi
-
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis des sanctions plus sévères contre l'extrémisme après l'attentat de Sydney dont les obsèques de la plus jeune victime, âgée de 10 ans, ont eu lieu jeudi. Sajid Akram et son fils Naveed Akram sont accusés d'avoir ... Lire la suite
-
La neige recouvre pour la première fois cet hiver jabal al-Lawz (montagne d'amandes en arabe), dans la région de Tabouk, dans le nord-ouest du royaume. IMAGES
-
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis des sanctions plus sévères contre l'extrémisme après l'attentat de Sydney dont les obsèques de la plus jeune victime, âgée de 10 ans, sont célébrées jeudi.
-
Des milliers d'agriculteurs européens, certains avec des tracteurs, sont réunis pour une marche à Bruxelles pour protester contre les projets de l'UE visant à conclure un accord commercial avec le bloc sud-américain Mercosur et à réformer les subventions agricoles. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer