 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 725,67
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Europe: la confiance prévaut encore au sein des Bourses
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:50

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce mercredi (+0,4% à Londres, +0,5% à Milan, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), les investisseurs préférant temporiser face à la poussée récente des rendements obligataires observée sur le continent.

'Au Royaume Uni, les rendements des obligations d'Etat à 30 ans ont augmenté de +5,2 points de base à 5,69%, au plus haut depuis mai 1998, et en France, ils ont pris +4,9 points de base à 4,49%, au plus haut depuis 2009', rappelle Deutsche Bank.

'Nos économistes tablent sur un déficit français de 5,6 à 5,8% du PIB en 2025, au-dessus de l'objectif officiel de 5,4%, ce qui renforce les inquiétudes quant à la soutenabilité de la dette', explique la banque allemande.

'Même si l'on peut parler de tensions sur les niveaux actuels, on ne peut toutefois pas encore parler de panique', tempère toutefois Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France, au sujet de la montée des taux.

'Nous recommandons aux investisseurs qui sont sous-alloués aux actions d'envisager de s'y placer progressivement et d'utiliser les baisses du marché pour accroître leur exposition aux secteurs privilégiés', juge pour sa part Mark Haefele.

'Outre l'IA, l'électricité et les ressources, et la longévité, nous privilégions la technologie américaine, les soins de santé, les services publics et les services financiers', poursuit ce chief investment officer chez UBS Global WM.

Nouvelle plutôt encourageante, l'indice PMI composite de la zone euro s'est redressé de 50,9 en juillet à 51 le mois dernier, son plus haut niveau depuis un an, et signale une progression continue de l'activité du secteur privé depuis le début de l'année.

Les dernières données composites ont mis en évidence une amélioration de la demande dans la zone en août, les nouvelles affaires ayant augmenté pour la première fois depuis mai 2024 sous l'effet, principalement, du secteur manufacturier.

Dans l'actualité des valeurs, Swiss Life cède plus de 2% à Zurich, après la publication par la compagnie d'assurance de ses résultats semestriels, marqués par un bénéfice net en repli de près de 5% sur des charges fiscales.

A Paris, Derichebourg dévisse de plus de 11% sous l'effet d'un abaissement par le groupe de services de son objectif annuel d'EBITDA, 'au contexte économique impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis'.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présentation devant le Parlement britannique de ce budget très attendu aura lieu le 26 novembre, a précisé dans une déclaration à la presse la ministre Rachel Reeves. ( POOL / Oliver McVeigh )
    Sous pression budgétaire, Londres pourrait serrer encore la vis
    information fournie par AFP 03.09.2025 13:10 

    La ministre britannique des Finances a prévenu mercredi qu'elle continuerait à "contrôler étroitement" les dépenses dans le prochain budget présenté à l'automne, laissant augurer d'un nouveau tour de vis au moment où le Royaume-Uni est confronté l'envolée des taux ... Lire la suite

  • Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, s'adresse aux médias à la Maison du gouvernement à Bangkok, le 3 juillet 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )
    Thaïlande: le Premier ministre par intérim enclenche la dissolution du Parlement
    information fournie par AFP 03.09.2025 13:05 

    La dissolution du parlement thaïlandais a été enclenchée mercredi, une décision qui pourrait entraîner des élections anticipées mais qui est contestée par l'opposition. Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai "a soumis un décret de dissolution ... Lire la suite

  • Le succès en juillet d'une pétition contre la loi Duplomb, signée par plus de 2,1 millions de personnes, avait montré l'hostilité aux pesticides d'une bonne partie de l'opinion publique française. ( AFP / Thomas SAMSON )
    Santé et bioversité: l'État devra revoir des autorisations de pesticides
    information fournie par AFP 03.09.2025 12:56 

    L'État a été condamné mercredi à revoir ses procédures d'autorisation des pesticides, jugées par la cour administrative d'appel de Paris insuffisantes pour garantir le maintien de la biodiversité et la protection de la santé. Dans cette affaire dite "Justice pour ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 03.09.2025 12:38 

    (Actualisé avec Apple, Dollar Tree et Zscaler) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture presque stable pour le Dow Jones .DJI (-0,02%) et en hausse de 0,51% pour le Standard ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank