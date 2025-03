Europe: en hausse, les entreprises de défense ont la cote information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en hausse ce matin, avec +0,4% à Londres ,+0,6% à Paris et même +1% à Francfort.



Les marchés sont portés par le rebond des entreprises de défense, après la réunion houleuse entre Trump et Zelensky.



Alors que l'aide états-unienne à Kiev n'a plus rien d'assurée, les puissances européennes ont réaffirmé ce week-end leur soutien à l'Ukraine et semblent décidées à prendre la relève des Etats-Unis en augmentant nettement leurs dépenses militaires.



'Les actions des six plus grandes entreprisesdedéfense américaines ont chutéde4% depuis le retourdeDonald Trump à la Maison-Blanche en raisondela baisse attendue du budget du Pentagone, tandis que le géantdela défense en EuropeRheinmetalla bondide40%', notait ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Sur le front des statistiques, l'indice PMI manufacturier de la zone euro a atteint un plus haut de deux ans au mois de février avec le ralentissement des contractions de la production et des nouvelles commandes, montre une enquête diffusée lundi par la banque allemand HCOB.



L'inflation en zone euro a ralenti sur un an au mois de février, à en croire une première estimation rendue publique ce lundi par Eurostat.



En rythme annuel, l'indice des prix à la consommation est ressorti à 2,4% le mois dernier, contre 2,5% en janvier, une décélération toutefois moins marquée que celle attendue par le consensus, qui visait un chiffre de 2,3%.



Par ailleurs, l'activité dans le secteur privé manufacturier britannique s'est contractée pour le cinquième mois consécutif en février, montre l'enquête S&P Global auprès des directeurs d'achat publiée lundi.



Dans l'actualité des sociétés européennes, AstraZeneca annonce que le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation d'Imfinzi (durvalumab) en association avec une chimiothérapie pour les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).



ABB a annoncé avoir finalisé l'acquisition de l'activité Wiring Accessories de Siemens en Chine.



Enfin, GSK a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique pour l'utilisation du depemokimab dans deux indications pour l'asthme.







