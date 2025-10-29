Europe : du vert dans l'attente de Jerome Powell
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 11:42
'Sans surprise la Fed annoncera une réduction d'un quart point de son taux d'intérêt directeur, portant ce dernier entre 3,75% et 4,00%', indique Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis Investment Manager.
'Cette décision intervient dans un contexte particulier. L'absence de données statistiques concernant l'état du marché du travail américain complique singulièrement la tâche de Jerome Powell', souligne-t-il cependant.
'Si les commentaires sur l'état de la conjoncture américaine seront scrutés lors de la conférence de presse, les investisseurs attendent des précisions sur la gestion de la partie non-conventionnelle de la politique monétaire américaine', ajoute-t-il.
Les questions commerciales figurent aussi au centre des préoccupations, alors que Donald Trump a déclaré mardi dans la soirée avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine, à l'approche de sa rencontre avec Xi Jinping.
'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions, mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite en pâtir', préviennent les stratégistes de Danske Bank.
Seule donnée majeure de la matinée en Europe, la croissance du PIB espagnol a légèrement ralenti au troisième trimestre, à 0,6% par rapport aux trois mois précédents, selon les premières estimations de l'Institut national de la statistique.
Parmi les nombreuses publications d'entreprises de la séance, les opérateurs saluent les résultats dévoilés par le constructeur Mercedes-Benz (+5% à Francfort), le chimiste BASF (+4% à Francfort) et le laboratoire GSK (+3% à Londres).
Ils réservent par contre des accueils moins enthousiastes pour ceux du fabricant d'articles de sport Adidas (-2% à Francfort), de la banque UBS (-1% à Zurich) et surtout du groupe de produits de consommation courante Bic (-9% à Paris).
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.
Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan,
Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien,
L'ouragan Melissa, rétrogradé en catégorie 3, a violemment touché mercredi l'île de Cuba où plus de 700.000 personnes ont été déplacées, après avoir privé d'électricité un demi-million de personnes en Jamaïque, déclarée "zone sinistrée". La tempête évolue entre
