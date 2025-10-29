 Aller au contenu principal
CAC 40
8 223,34
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Europe : du vert dans l'attente de Jerome Powell
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 11:42

Les Bourses européennes affichent des gains plus ou moins prononcés (+0,5% à Londres, +0,6% à Madrid et à Milan, +0,1% à Paris et à Francfort), à quelques heures de la conclusion de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).

'Sans surprise la Fed annoncera une réduction d'un quart point de son taux d'intérêt directeur, portant ce dernier entre 3,75% et 4,00%', indique Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie globale de marché chez Natixis Investment Manager.

'Cette décision intervient dans un contexte particulier. L'absence de données statistiques concernant l'état du marché du travail américain complique singulièrement la tâche de Jerome Powell', souligne-t-il cependant.

'Si les commentaires sur l'état de la conjoncture américaine seront scrutés lors de la conférence de presse, les investisseurs attendent des précisions sur la gestion de la partie non-conventionnelle de la politique monétaire américaine', ajoute-t-il.

Les questions commerciales figurent aussi au centre des préoccupations, alors que Donald Trump a déclaré mardi dans la soirée avoir bon espoir de conclure un accord avec la Chine, à l'approche de sa rencontre avec Xi Jinping.

'On s'attend à ce que les deux dirigeants parviennent à un accord qui permettra d'apaiser les récentes tensions, mais s'ils échouent, les actifs à risque pourraient vite en pâtir', préviennent les stratégistes de Danske Bank.

Seule donnée majeure de la matinée en Europe, la croissance du PIB espagnol a légèrement ralenti au troisième trimestre, à 0,6% par rapport aux trois mois précédents, selon les premières estimations de l'Institut national de la statistique.

Parmi les nombreuses publications d'entreprises de la séance, les opérateurs saluent les résultats dévoilés par le constructeur Mercedes-Benz (+5% à Francfort), le chimiste BASF (+4% à Francfort) et le laboratoire GSK (+3% à Londres).

Ils réservent par contre des accueils moins enthousiastes pour ceux du fabricant d'articles de sport Adidas (-2% à Francfort), de la banque UBS (-1% à Zurich) et surtout du groupe de produits de consommation courante Bic (-9% à Paris).

Banques centrales
FED
