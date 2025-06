Europe : des Bourses moroses à l'image de New York

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent ce jeudi des replis plus ou moins sensibles (-0,1% à Londres, -0,6% à Paris, -0,7% à Milan, -1% à Francfort), au lendemain d'une séance qui a vu Wall Street rester de marbre face à des nouvelles pourtant positives.



Le S&P500 a cédé près de 0,3% et le Nasdaq 0,5% mercredi, malgré l'annonce la veille au soir, de la nouvelle trêve commerciale conclue entre les Etats-Unis et la Chine à l'issue de deux jours d'intenses négociations menées à Londres.



Les marchés n'ont guère réagi non plus à l'indice des prix à la consommation américain, qui a augmenté de 2,4% en mai, un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à avril, mais légèrement sous les attentes des économistes.



'Nous nous attendons toujours à une hausse plus forte des prix liés aux droits de douane dans les mois à venir. Cependant, les chances que le choc inflationniste ne devienne pas incontrôlable se sont améliorées', réagissait Commerzbank.



Si les marchés semblent désormais moins préoccupés par le choc tarifaire et la persistance de l'inflation, l'inquiétude grandit autour d'autres thématiques, comme la croissance mondiale ou la politique budgétaire des Etats-Unis.



'Des déficits élevés réduisent la marge de manoeuvre pour soutenir l'économie en période difficile, ce qui accentue les risques économiques et renforce la dépendance à la politique monétaire des banques centrales', prévenait ainsi Pimco récemment.



Seules données parues ce matin, la production industrielle du Royaume-Uni a diminué de 0,6% en rythme séquentiel en avril, tandis que le déficit commercial du pays s'est creusé à 21,6 milliards de livres, du fait d'une chute de 8,8% des exportations.



Dans l'actualité des valeurs, Tesco gagne près de 2% à Londres, dans le sillage d'un point d'activité du groupe de distribution alimentaire qui a vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 4,6% au titre de son premier trimestre comptable.



A Paris, Clariane caracole en tête du SBF120 avec un bond de près de 17%, salué pour l'annonce d'un accord portant sur la cession de son réseau Petits-fils à Crédit Agricole Santé & Territoires, pour une valeur brute de 345 millions d'euros.