Europe: début de semaine du mauvais pied information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine en repli (-0,4% à Londres, -0,7% à Francfort, -0,5% à Paris), alors que des professionnels se montrent dubitatifs sur une poursuite de la surperformance des actions européennes par rapport aux américaines.



'Cette évolution ne reflète pas une surperformance de l'économie européenne, mais plutôt un changement de sentiment concernant les perspectives économiques des deux côtés de l'Atlantique', estime AXA IM.



'L'attrait du 'Trump trade' semble s'amenuiser face aux effets négatifs croissants des politiques de la nouvelle administration américaine, rendant certains aspects traditionnels de la 'vieille Europe' probablement plus attrayants', poursuit le gestionnaire d'actifs.



D'autres professionnels jugent que le récent rebond pourrait commencer à être menacé, comme J.Safra Sarasin qui désormais déconseille d'augmenter la position sur les actions européenne, 'après la plus forte surperformance européenne depuis 10 ans'.



'Nous voyons encore une certaine marge de rattrapage dans les petites capitalisations européennes, qui n'ont pas encore pleinement intégré l'amélioration récente des données macroéconomiques européennes', juge toutefois la banque privée suisse.



L'agenda économique s'annonce assez mince dans les jours qui viennent, avec tout de même la publication attendue mercredi à Wall Street des derniers chiffres des prix américains à la consommation, qui seront suivis le lendemain par les prix producteurs.



Seules données parues ce lundi sur le vieux continent, la production industrielle allemande a rebondi de 2% en janvier par rapport au mois précédent, tandis que le surplus commercial de l'Allemagne s'est contracté à 16 milliards d'euros, contre 20,7 milliards en décembre.



Moins chargée que les précédentes sur le front des publications d'entreprises, la semaine qui commence verra celles du groupe textile espagnol Inditex, de l'assureur italien Generali, ou encore de l'éditeur de logiciels américain Oracle.





