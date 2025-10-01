Europe: compose avec le 'shutdowm' et des statistiques moroses
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 11:18
Les investisseurs composent ce matin avec le 'shutdown' à l'oeuvre outre-Atlantique. 'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie, cela reste un risque à surveiller', note Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.
Dans un contexte de valorisation très élevée des indices aux Etats-Unis, le professionnel rappelle que, même partielle, 'une fermeture des services fédéraux n'est jamais une situation anodine'.
Sur le front des statistiques, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro est passé de 50,7 en août à 49,8 en septembre, retombant ainsi en zone de contraction (<50) marginale.
Les trois principales économies de la zone euro que sont l'Allemagne, la France et l'Italie ont enregistré de faibles performances, leur indice PMI respectif étant resté inférieur au 50 qui sépare la croissance de la contraction.
La contraction du secteur manufacturier britannique s'est accentuée en septembre, au vu de l'indice PMI, qui est ressorti à 46,2, un plus bas de cinq mois (après 47 en août), et reste ainsi sous le seuil des 50 pour un 12e mois de suite.
Par ailleurs, le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs devraient se montrer attentifs, cet après-midi, à l'enquête ADP sur l'emploi privé, puis aux indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain pour le mois écoulé.
Dans l'actualité des sociétés européennes, Technip Energies annonce deux contrats de services remportés auprès de Repsol pour le développement du projet Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, infrastructure pionnière de valorisation de déchets en méthanol qui sera construite à El Morell, en Espagne.
La FDA américaine a approuvé le Rhapsido, un médicament oral développé par Novartis contre l'urticaire chronique spontanée (CSU), une maladie inflammatoire de la peau. Ce traitement biquotidien est destiné aux patients ne répondant pas aux traitements standards.
Enfin, ArcelorMittal a annoncé hier l'émission d'obligations à 3,250 % d'un montant de 650 000 000 euros à échéance le 30 septembre 2030.
