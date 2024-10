Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: bourses en repli, la prudence l'emporte information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en contraction ce matin: Londres cède 02% devant Francfort (-0,6%) et Paris qui plonge de 1,1%, notamment pénalisé par Capgemini (-7,7%) et Kering (-3,8%).



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une série de statistiques économiques.



Ainsi, au troisième trimestre 2024, le PIB a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat, après des hausses de respectivement 0,2% et 0,3% au deuxième trimestre.



Outre-Rhin, le PIB de l'Allemagne a augmenté de 0,2% au troisième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, selon les données en volume et corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis, après un recul de 0,3% au deuxième trimestre.



Enfin, dans l'Hexagone, la croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume accélère modérément au troisième trimestre 2024, selon l'Insee : il progresse ainsi de 0,4%, après +0,2% au deuxième trimestre, stimulé par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.



En milieu de journée, les regards se tourneront vers les Etats-Unis où devront paraître l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé pour le mois d'octobre, puis la première estimation de la croissance économique pour le troisième trimestre.



Selon Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, l'économie américaine aurait progressé 'à un rythme annualisé d'environ 3%, marquant le huitième trimestre des neuf derniers ayant connu une croissance supérieure à 2%'.



'Enfin, le calendrier des résultats est à nouveau chargé, Microsoft et Meta devant publier leurs résultats après la clôture', pointe aussi le stratège, rappelant en outre qu'Alphabet a dévoilé mardi soir des chiffres solides, en particulier concernant ses revenus de cloud.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans reculent de 6pts, vers 4,2%, tandis que le Bund de même échéance ressort à 2,31% (-2,2 pts).



Dans l'actualité des sociétés européennes, le groupe Volkswagen a réalisé un chiffre d'affaires de 237,3 milliards d'euros sur les 9 mois de 2024, en légère hausse par rapport au 9 mois de 2023 (235,1 milliards d'euros). Le résultat opérationnel s'inscrit à 12,9 milliards d'euros sur 9 mois, en baisse de 21 % par rapport au 9 mois de 2023 (16,2 milliards d'euros).



BASF annonce des ventes de 15,7 milliards d'euros au 3e trimestre, stables par rapport à la même période un an plus tôt. BASF enregistre un résultat net de +287 millions d'euros au 3e trimestre, loin de la perte de 249 millions d'euros du 3e trimestre 2023.



Enfin, Sandoz dévoile un chiffre d'affaires net de 2,6 milliards de dollars au troisième trimestre, en croissance de 12% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année précédente.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.