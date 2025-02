Europe: Bourses en repli à la suite de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent globalement du terrain ce vendredi (stabilité à Londres, -0,4% à Francfort et à Paris), dans le sillage de Wall Street où les principaux indices ont chuté la veille (-1,6% pour le S&P500, -2,8% pour le Nasdaq).



Les inquiétudes entourant l'impact des tensions commerciales ont fait leur retour, alors que Donald Trump a confirmé que les produits chinois feraient l'objet de 10% de droits de douane supplémentaires à compter du 4 mars.



Par le biais de son ministre du Commerce, Pékin a exprimé son opposition ferme à la décision du président américain et annoncé son intention d'adopter des contre-mesures afin de protéger les 'droits et les intérêts légitimes' du pays.



'Pendant des semaines, la Bourse a négligé l'impact de la guerre commerciale. Il fallait bien, tôt ou tard, que le sujet revienne sur le devant de la scène', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



Dans ce contexte, les places européennes ne parviennent pas à profiter de nouvelles rassurantes sur le front de l'inflation, telles qu'une chute de son taux annuel en France à 0,8% en février, passant ainsi sous les 1% pour la première fois depuis février 2021.



'Les données nationales publiées jusqu'à présent suggèrent que l'inflation globale de la zone euro a reculé en février et que l'inflation sous-jacente pourrait enfin avoir commencé à baisser de manière plus significative', pointe plus largement Capital Economics.



'Cela soutiendrait les membres du conseil des gouverneurs de la BCE qui plaident en faveur de nouvelles baisses de taux, même au-delà de la réunion de la semaine prochaine', poursuit le bureau d'analyse londonien.



Dans l'actualité des valeurs, les investisseurs saluent les publications annuelles d'IAG (+4% à Londres), de Holcim (+3% à Zurich), de BASF (+2% à Francfort) et de Saint-Gobain (+2% à Paris), mais sanctionnent lourdement celle de Teleperformance (-8% à Paris).





