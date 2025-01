Europe: Bourses en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,5% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,2% à Paris), ne sachant trop sur quel pied danser en cette séance qui verra cet après-midi l'absence des investisseurs américains.



'La séance s'annonce assez calme aujourd'hui, car le marché boursier américain sera fermé pour les funérailles de l'ancien président Jimmy Carter, tandis que les marchés obligataires ferment également prématurément', indiquait ce matin Deutsche Bank.



Sans effet sur la tendance boursière, la production industrielle allemande a rebondi de 1,5% en novembre par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après un repli de 0,4% en octobre.



'Le niveau de production était encore très faible par rapport aux normes passées et, l'industrie étant confrontée à plusieurs vents contraires structurels, nous nous attendons à ce qu'elle continue de souffrir cette année', prévient Capital Economics.



Sur le front des valeurs, Tesco recule de 2% tandis que Marks & Spencer dévisse de 6% à Londres, délaissés après les points d'activités présentés par ces deux groupes de distribution pour la période-clé de Noël.



Shell s'adjuge près de 2% à Londres et Repsol grimpe de près de 3% à Madrid, soutenus tous deux par des relèvements de recommandation de 'neutre' à 'achat' de la part d'UBS, avec des objectifs de cours rehaussés.





