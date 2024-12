Europe: Bourses en hausse limitée après la baisse de taux information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent timidement ce vendredi (+0,1% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,2% à Paris), au lendemain d'une réduction de taux largement anticipée de la part de la Banque Centrale Européenne.



Sans surprise, la BCE a décidé d'abaisser ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base lors de sa réunion de décembre, pour la quatrième fois depuis le début de son cycle d'assouplissement et pour la deuxième fois de suite.



'Surtout, la porte a été ouverte plus clairement à de nouvelles réductions', souligne Mark Wall, notant que 'la BCE a abandonné la référence à la nécessité de maintenir une politique suffisamment restrictive aussi longtemps que nécessaire'.



'Cette combinaison signale un biais d'assouplissement. Pour un marché qui a évalué les chances d'un taux final sous-neutre en 2025, la décision de la BCE sera ressentie comme une approbation', poursuit cet économiste de Deutsche Bank.



'En outre, la BCE abaisse de 0,1% ses prévisions pour le PIB de la zone euro à partir de 2025 et au-delà', pointe de son côté Patrick Barbe, responsable de l'investissement obligataire Investment grade en Europe chez Neuberger Berman.



Illustrant d'ailleurs la faiblesse de la conjoncture, la production industrielle est restée atone dans la zone euro en octobre par rapport au mois précédent, alors qu'elle a diminué de 0,6% au Royaume-Uni, restant ainsi à son plus bas niveau depuis mai 2020.



'Dans l'ensemble, le secteur industriel de la région reste très faible et nous nous attendons à ce qu'il continue à éprouver des difficultés', réagit Jack Allen-Reynolds, deputy chief Euro-zone economist chez Capital Economics.





