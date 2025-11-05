Europe : Bourses contaminées par la morosité à Wall Street
Le moral des investisseurs s'est encore dégradé mardi avec les déclarations des patrons de plusieurs grandes banques d'affaires américaines selon lesquels une correction de Wall Street est devenue inévitable à un horizon de 12 à 24 mois.
Ce retournement a été amplifié par le retrait des places américaines, où la situation s'est clairement empirée avec des pertes qui atteignaient près de 1,2% en fin de séance pour le S&P 500 et plus de 2% pour le Nasdaq.
Ce sont surtout les valeurs technologiques, vulnérables à tout accès de stress en raison de leurs valorisations élevées, qui ont pesé sur la tendance, le regain de prudence du moment ayant eu raison de l'optimisme lié à l'hyper-croissance de l'IA.
Dans ce contexte, la tendance en Europe ne profite guère d'un indice PMI composite de la zone euro qui s'est nettement redressé en octobre (52,5) à son plus haut niveau depuis mai 2023, tiré en particulier par un indice des services atteignant 53.
'Cette amélioration de la conjoncture des services a en outre favorisé une accélération des créations d'emplois, tendance permettant d'espérer une croissance durable dans le secteur', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.
En l'absence très probable d'un rapport officiel sur l'emploi vendredi, pour cause de 'shutdown', les opérateurs pourraient se montrer particulièrement attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, à paraitre en début d'après-midi.
En attentant, ils réagissent aux différentes publications d'entreprises de la matinée en Europe, accueillant favorablement celles d'Ahold Delhaize (+1% à Amsterdam), de BMW (+1% à Francfort) ou de Bouygues (+3% à Paris).
En revanche, la publication de Siemens Healthineers (-8% à Francfort) se trouve lourdement sanctionnée, Stifel la jugeant décevante, avec des prévisions pour 2026 susceptibles d'être considérées comme prudentes.
