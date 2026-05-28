EuropaCorp freiné par le recul de l'international

Le groupe de production et de distribution cinématographique a publié jeudi un chiffre d'affaires annuel consolidé de 26,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2025/2026 clos fin mars, en recul de 17% par rapport aux 31,6 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

EuropaCorp souligne toutefois la bonne performance de son catalogue, portée notamment par la forte progression des ventes TV et SVOD, qui ont plus que doublé grâce à l'ouverture de nouvelles fenêtres de droits, en particulier pour la saga Taxi.

Les ventes internationales sont en revanche en net retrait (-47%) par rapport à l'exercice précédent, qui avait bénéficié des livraisons du film Dracula.

EuropaCorp estime néanmoins que le succès du long-métrage en salles, avec 650 000 entrées en France et 13 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis, devrait soutenir les revenus liés à son exploitation américaine lors du prochain exercice, tout en renforçant la valeur du catalogue.

Dans un marché toujours marqué par une forte sélectivité des diffuseurs et des plateformes, le groupe poursuit une stratégie centrée sur la valorisation de son catalogue, notamment à travers le développement de séries et l'exploitation accrue de ses franchises historiques.

Concernant ses perspectives, EuropaCorp indique que le film Father Joe, écrit et produit par Luc Besson, sortira prochainement, tandis que plusieurs autres projets sont actuellement en développement.

Le groupe précise que son chiffre d'affaires annuel consolidé, approuvé par le conseil d'administration, est encore en cours d'audit.