Euronext : se dirige vers un test des 120,5E
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 10:56

Euronext accélère sa décrue depuis la cassure du plancher des 131,5E (MM200) : la correction amorcée sous 153,5E (le 18 juillet) devrait se poursuivre jusqu'au test du palier de soutien des 120,5E (qui remonte au 18 février).

EURONEXT
124,5000 EUR Euronext Paris -3,11%
