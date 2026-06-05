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Euronext salue l'entrée en vigueur du Listing Act et lance MyEuronext
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 11:15

Euronext annonce accueillir favorablement l'entrée en vigueur des dispositions clés de la loi européenne sur la cotation (EU Listing Act), un ensemble de mesures révisant les régimes de prospectus et d'abus de marché, ainsi que les règles d'admission de titres aux bourses européennes.

"En tant que défenseur de longue date de l'intégration des marchés de capitaux européens, Euronext a toujours joué un rôle de premier plan dans l'harmonisation des procédures d'admission", affirme le groupe de bourses, exploitant notamment les places de Paris, Bruxelles et Amsterdam. En avril 2025, il rappelle avoir notamment introduit le Prospectus commun européen afin d'accélérer l'intégration des marchés de capitaux et de stimuler l'activité d'introduction en bourse à l'échelle de l'Union européenne.

Pour faciliter l'accès aux marchés de capitaux, en particulier pour les PME, la nouvelle législation européenne introduit une série d'évolutions substantielles. Les modifications directement applicables incluent un seuil standard de 12 MEUR en dessous duquel un prospectus n'est pas requis, l'adoption de l'anglais comme langue conventionnelle de publication, un format de prospectus standardisé remplaçant les modèles nationaux et une réduction de la charge réglementaire pesant sur les sociétés cotées.

Euronext lance de nouveaux modèles standardisés de prospectus...

Avant leur entrée en vigueur, Euronext publie un ensemble de modèles standardisés prêts à l'emploi (European IPO Prospectus, European Growth Prospectus et European Follow-on Prospectus), aidant les émetteurs et leurs conseillers à s'adapter à la simplification introduite par la loi sur la cotation.

Pour simplifier les procédures d'admission, Euronext révise son document d'information, applicable sur ses MTF Euronext Growth et Euronext Access, en l'alignant sur le cadre du Prospectus de croissance de l'UE tout en réduisant de moitié la longueur du document.

...ainsi que sa nouvelle plateforme numérique MyEuronext

À cette occasion, Euronext annonce aussi le lancement de sa nouvelle plateforme numérique MyEuronext, offrant un point d'accès unique aux entreprises cherchant à être cotées et à leurs conseillers sur l'ensemble de ses marchés.

La plateforme simplifie les processus d'admission, améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les risques d'exécution pour toutes les parties prenantes, à travers les différents produits et régions géographiques.

Parallèlement, Euronext renforce son cadre d'admission grâce à un engagement plus précoce et plus structuré avec les candidats à la cotation, ainsi qu'à l'utilisation d'outils d'IA pour soutenir la relecture des documents.

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