Euronext : résistance des 130,9E effacée
information fournie par Zonebourse 28/11/2025 à 14:23

Euronext confirme le franchissement de la résistance des 130,9E (ligne de cou d'un E/T/E inversée sur 122E) et se dirige vers le test de l'ex-support des 138,2E du 12 août, un objectif induit par la règle du report d'amplitude, la résistance suivante se dessinant vers 140E (ex-zénith du 3 avril).

Valeurs associées

EURONEXT
133,6000 EUR Euronext Paris +1,21%
  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: l'inflation stable à 2,3% sur un an en novembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 15:40 

    L'inflation en Allemagne est restée stable en novembre, selon des chiffres provisoires publiés vendredi, demeurant au-dessus de la cible de 2% de la BCE, sans pour autant laisser penser à un impact sur la prochaine réunion de politique monétaire, selon les commentateurs. ... Lire la suite

  • Produits de substitution à la viande dans un supermarché allemand
    Allemagne: L'inflation IPCH progresse plus que prévu sur un an en novembre
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:35 

    L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé à 2,6% sur un an en novembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient ... Lire la suite

  • Friedrich Merz et Ursula Von der Leyen, au Canada, en juin 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    Fin des moteurs thermiques en 2035 : l'Allemagne en appelle à Von der Leyen
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.11.2025 15:32 

    Le chancelier allemand va demander à la présidente de la Commission européenne "d'ajuster et de corriger la réglementation sur la mobilité", relayant les appels du secteur de l'automobile, en grande difficulté. Le chancelier allemand Frierich merz a annoncé qu'il ... Lire la suite

  • Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street vue dans le vert avant une séance écourtée
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:29 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions. Les contrats ... Lire la suite

