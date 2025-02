Euronext: rebond des volumes d'activité au mois de janvier information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - L'activité sur les marchés au comptant d' Euronext a opéré un net rebond au mois de janvier, à en croire les dernières données publiées par l'opérateur boursier.



Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à décembre 2024, les volumes quotidiens moyens traités sur les marchés 'cash' se sont accrus de 14% à plus de 2,6 millions de transactions, précise Euronext dans un communiqué.



Sur un an, à savoir en comparaison de janvier 2024, ils affichent une hausse de 15%.



Sur l'ensemble du mois écoulé, les volumes d'échanges sur les marchés au comptant d'Euronext ont représenté un total de 58,2 millions de transactions, contre 46,2 millions le mois précédent, soit une progression de 26%.



D'une année sur l'autre, ils ressortent encore en augmentation de 15%.



Ce regain d'activité intervient alors que les Bourses européennes se sont nettement redressées en janvier après leur sous-performance en comparaison des places américaines de l'an dernier.



A la Bourse de Paris, l'action Euronext progressait de plus de 1% mardi matin suite à la parution de ces chiffres, dans un marché parisien globalement inchangé.



Le titre gagne plus de 41% sur les 12 mois écoulés.



A noter qu'Euronext a annoncé ce matin avoir scellé une nouvelle collaboration avec Euroclear en vue de développer les services de gestion du collatéral de sa filiale Euronext Clearing, à la fois pour les repos et d'autres classes d'actifs.





Valeurs associées EURONEXT 114,20 EUR Euronext Paris +0,97%